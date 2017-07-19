Під час пожежі на Вінниччині трагічно загинула жінка

Під час пожежі на Вінниччині трагічно загинула жінка

18:00 19.07.2017
Під час пожежі на Вінниччині трагічно загинула жінка

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Петра Калнишевського у м. Тульчин виникла пожежа у літній кухні. Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС з’ясували, що горить господарська будівля.

Під час проведення розвідки ланка газодимозахисників на підлозі виявила тіло жінки без ознак життя. Потерпілою виявилась 60-річна власниця домогосподарства.

Пожежу було локалізовано о 15:22, а ліквідовано о 15:35. В результаті загорання вогнем знищене металеве перекриття по дерев’яній обрешітці на площі 25 кв.м та домашні речі.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

На ліквідацію вогню від ДСНС залучалось 6 чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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