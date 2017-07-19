Жінка, яка постраждала під час пожежі на Донеччині, померла у лікарні

18 липня о 22:42 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по проспекту Будівельників у м. Маріуполь Донецької області. За вказаною адресою виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю було встановлено, що пожежа сталася у 2-кімнатній квартирі у 9-ти поверховому будинку. На час прибуття підрозділів горіння вже не відбувалося. На пожежі постраждала жінка, 1992 року народження.

Її було госпіталізовано до міської лікарні № 1 м. Маріуполя з діагнозом опіки ІІІ-ІV ступенів 90-99% усього тіла, стан критично важкий. О 01:21 19 липня від чергового міської лікарні надійшла інформація про загибель жінки.

Причина займання встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області