Жінка, яка постраждала під час пожежі на Донеччині, померла у лікарні

Жінка, яка постраждала під час пожежі на Донеччині, померла у лікарні

11:40 19.07.2017
Жінка, яка постраждала під час пожежі на Донеччині, померла у лікарні

18 липня о 22:42 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по проспекту Будівельників у м. Маріуполь Донецької області. За вказаною адресою виїхали рятувальники  3-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю було встановлено, що пожежа сталася у 2-кімнатній квартирі у 9-ти поверховому будинку. На час прибуття підрозділів горіння вже не відбувалося.  На пожежі постраждала жінка, 1992 року народження.

Її було госпіталізовано  до міської лікарні № 1 м. Маріуполя з діагнозом опіки ІІІ-ІV ступенів 90-99% усього тіла, стан критично важкий. О 01:21 19 липня   від чергового міської лікарні  надійшла інформація про загибель жінки.

Причина займання встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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