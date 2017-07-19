На Одещині під час жахливої ДТП загинули батько та дитина

Напередодні, о 21:45, до Служби порятунку «101» від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Прибрежне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика «Нісан» та вантажівки «Ман», в результаті якої загинув водій легкового автомобіля (1983 р. н.), а також постраждала його дочка (2011 р. н.).

Дівчинку з численними травмами шпиталізували каретою швидкої медичної допомоги до міської клінічної лікарні ще до прибуття підрозділу ДСНС, а чоловіка рятувальникам довелося вирізати з понівеченої машини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Одеській області