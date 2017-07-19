На Рівненщині через потужний вибух загинули одразу троє людей

На Рівненщині через потужний вибух загинули одразу троє людей

10:55 19.07.2017
На Рівненщині через потужний вибух загинули одразу троє людей

18 липня о 22:38 в селищі міського типу Зарічне по вулиці Оселецькій 4, внаслідок вибуху невідомого предмету в господарчій будівлі приватного домоволодіння загинуло троє чоловіків 1968, 1972 та 1991 років народження.

Пожежі та руйнування будівлі небуло.

На місці події працювали співробітники поліції та рятувальники.

Наразі усі обставини даного випадку з’ясовують правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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