У Львівській області потяг збив людину на смерть

У Львівській області потяг збив людину на смерть

12:04 19.07.2017
У Львівській області потяг збив людину на смерть

У Пустомитівське відділення поліції надійшло повідомлення від чергового по станції Щирець про те, що поблизу станції Семенівка вантажний поїзд вчинив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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