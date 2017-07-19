На Вінниччині водолази кілька годин шукали у ставку тіло потопельника

18 липня о 17:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Тартак Жмеринського району у місцевому ставку Рів під час купання втопився 44-річний житель м.Жмеринка.

На місце події, для пошуку потопельника, одразу було направлено черговий караул ДПРЧ-8. Однак пошуки результатів не дали.

19 липня для продовження пошукових робіт було залучено групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області. О 10:27 тіло чоловіка за допомогою спецобладання було знайдено та вилучено з водойми.

Наразі обставини події з’ясовуються фахівцями нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області