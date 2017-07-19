У Маріуполі затримано банду шахраїв, які ошукували літніх людей

За клопотанням прокуратури Донецької області обрано міру запобіжного заходу трьом членам родини, які, зловживаючи довірою літніх людей, позбавляли їх останніх заощаджень.

Встановлено, що у січні поточного року 54-річна мешканка Дніпропетровської області разом із донькою та сином скоїли 8 крадіжок грошових коштів у мешканців міст Добропілля, Селідове, Курахове, Родинське та сіл Покровського, Мар'їнського і Добропільського районів.

Вдаючи із себе працівників соціальних служб, мати з донькою заходили до квартир та будинків людей похилого віку і пропонували їм обміняти «старі гроші». Отримавши згоду, замість «нових» грошей аферистки залишали ошуканим бабусям та дідусям конверти з подрібненим папером та втікали з місць злочину на автомобілі «ВАЗ-21103», у якому на них чекав третій співучасник.

Таким чином, загалом упродовж місяця злочинна трійця збагатилась майже на 44 000 грн.

Дії зухвалих правопорушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) КК України.

На даний час їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів та рішенням суду обрано міру запобіжного заходу: матері – у вигляді тримання під вартою, а сину та донці – домашнього арешту. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу, у якій вимагатиме заарештувати останніх.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області