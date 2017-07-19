Затятих інтернет-пропагандистів "руського миру" засуджено на Донеччині

Апеляційний суд Донецької області підтримав обґрунтовану правову позицію прокуратури Донецької області та визнав двох мешканців Слов’янського району винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України).

Під час судових слухань повністю доведено, що наприкінці лютого 2014 року двоє чоловіків 1993 та 1994 років народження створили у соціальній мережі «ВКонтакте» декілька груп.

Переслідуючи мету змінити територію меж та державного кордону України та здійснюючи інформаційну підтримку терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», вони розміщували у створених групах матеріали антиукраїнського характеру.

Злочинну діяльність фігурантів було припинено у квітні 2015 року співробітниками СБУ. За клопотанням прокуратури їх заарештували.

У суді чоловіки своєї провини не визнали, але державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, повністю доведено їх провину у скоєному злочині. Суд першої інстанції призначив чоловікам покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак захисниками було подану апеляційну скаргу.

Апеляційний суд, вивчивши надані прокурором докази, дійшов висновку, що вирок винесено законно, а підстав для його скасування не вбачається. Тож, завдяки принциповій та послідовній позиції прокуратури, обох прибічників «руського миру» засуджено до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області