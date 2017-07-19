Прокуратура Черкащини домоглась арешту членів банди наркодилерів

Працівниками прокуратури області забезпечено принципове реагування на порушення підозрюваними процесуальних обов’язків, встановлених їм судом при обранні запобіжних заходів.

Так, слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що протиправну діяльність групи осіб, які на території Смілянського району займались незаконним виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин, викрито 10.07.2017 слідчим відділом прокуратури Черкаської області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Черкаській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

12 липня 2017 року Придніпровським районним судом м. Черкаси підозрюваним обрано запобіжні заходи: 3 особам у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застав від 81 000 грн. до 101 000 грн., ще одному учаснику групи - цілодобовий домашній арешт.

При цьому, судом передбачено покладення на усіх підозрюваних низки процесуальних обов’язків.Підозрювані скористалися своїм правом на внесення відповідних застав, однак покладених на них обов’язків щодо заборони спілкування між собою не дотрималися, у зв’язку з чим слідчим за погодженням з процесуальним керівником до суду внесено клопотання про зміну 2 підозрюваним запобіжного заходу: з домашнього арешту та застави на тримання під вартою.

За результатами розгляду клопотань 18.07.2017 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси прийнято рішення про їх задоволення та зміну запобіжних заходів на тримання під вартою.

При цьому, застава в розмірі 101 000 грн., яка була застосована 14.07.2017 до одного з підозрюваних, звернута в дохід держави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області