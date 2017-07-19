У Києві засуджено “кештрепінгового” крадія грошей з банкоматів

У Києві засуджено “кештрепінгового” крадія грошей з банкоматів

13:39 19.07.2017
У Києві засуджено “кештрепінгового” крадія грошей з банкоматів

Печерський райсуд столиці підтримав позицію Київської місцевої прокуратури №6 та засудив до 4 років позбавлення волі крадія грошових коштів з банкоматів.

Так, в ході судового слідства встановлено, що упродовж вересня-жовтня 2015 року, зловмисник, маючи на меті легку наживу, приєднував саморобні «кештрепінгові» пластикові пластини до отворів столичних банкоматів, через які здійснюється видача грошових коштів, після чого відходив від них, щоб візуально спостерігати за тим, як громадяни підходять до банкоматів та їм не вдається отримати грошові кошти.

Клієнти банку, будучи переконаними у неможливості отримання готівки, покидали приміщення, де розташовані банкомати. Після цього крадій, користуючись моментом, викрадав з банкоматів готівкові кошти, які застрягали у саморобних пластинах.

Державним обвинувачем доведено причетність зловмисника до скоєння 22 крадіжок по всій території міста Києва.
 
Вироком Печерського районного суду міста Києва крадія визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України та засуджено до реального покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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