Прокуратура Закарпаття вимагає тримання під вартою жінки, яка катувала дитя

Під процесувальним керівництвом прокуратури Закарпатської області співробітниками спецвідділу слідчого управління поліції Закарпаття повідомлено про підозру жінці у катуванні свого прийомного сина і нанесенні йому тілесних ушкоджень у тому числі умисного тяжкого, тобто тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 ККУ, ч. 2 ст. 125 ККУ та ч. 1 ст. 127 ККУ).

37-річна ужгородка, мати шести дітей, підозрюється у вчиненні трьох кримінальних правопорушень: нанесенні ушкоджень різного ступеня важкості та катуванні. Було розпочато досудове розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, але під час розслідування з’ясувалося, що жінка неодноразово била всиновленого хлопчика, знущалася з нього та навіть катувала.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання щодо жінки міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке сьогодні розглядатиметься в Ужгородському міжрайонному суді.

Встановлено, що вночі 9 травня 2016 року підозрювана привезла прийомного сина в клінічний центр нейрохірургії та неврології Ужгорода у важкому стані.

Дитину у центрі оглянути та виявили на тілі сліди серйозних побоїв, опіків, та інтоксикацію організму. Прийомна мати пояснила лікарю, що дитина впала у ванній. Медики в цю історію не повірили та забрали хлопчика в реанімацію. Там дитина розповіла дорослим, що його били ремнем із залізною пряжкою та пластмасовою вішалкою, не кормили, прив’язували скотчем, обпікали розпеченою ложкою підборіддя та про інші нелюдські знущання.

У центрі нейрохірургії та неврології Ужгорода дитина лікувалася до 13 травня, потім його перевели в Ужгородську міську лікарню, зрештою в Мукачівську обласну лікарню. У хлопчика лікарі діагностували черепно-мозкову травму, йому зробили операцію з пересадки шкіри, оскільки такі рани вже не могли загоїтися самостійно. Загалом маленький пацієнт перебував на лікуванні до липня. Після цього дитина перебувала у прийомнику-розподільнику, реабілітаційному центрі та повернулася в Перечинську школу-інтернат.

Процесуальний керівник у цьому кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідуваннятериторіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Закарпатської області Ірина Клименко зазначила, що опікун відмовилася від хлопчика у липні 2016 року, а 13 червня 2017 року відмовилася і від його сестри. 5-річна дівчинка, як і її брат, не відвідувала навчальний заклад.

37-річна ужгородка запевняла, що діти, від яких вона відмовилася – неадекватні. Навіть наполягала, що хлопчик сам собі завдавав названі тілесні ушкодження. Проте, хлопчик пройшов психолого-психіатричну експертизу, яка визнала його абсолютно нормальним. Щоправда, після пережитого дитина стала тривожною та замкнутою. Ірина Сергіївна каже, що медпрацівники розказували, що дитина довго не могла наїстися і перебувала в важкому психологічному стані, була залякана та пригнічена.

Сьогодні багатодітній ужгородці, яка підозрюється у катуванні всиновленого хлопчика, обиратимуть міру запобіжного заходу і прокуратура наполягатиме на триманні її під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області