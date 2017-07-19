У Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали кривдника жінки

У Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали кривдника жінки

17:30 19.07.2017
У Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали кривдника жінки

До шести років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який пограбував жительку Запоріжжя.

В ніч на 19 липня у Комунарському районі невідомий вирвав з рук у 40-річної жінки «Айфон» та зник.

Під час відпрацювання території працівники патрульної поліції на вулиці Привокзальній виявили чоловіка, у якого вилучили викрадений засіб зв’язку. Злодієм виявився 41-річний раніше засуджений чоловік, який розшукується за скоєння крадіжки поліцією Полтавської області.

Правоохоронці повернули телефон власниці.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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