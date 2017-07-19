У Запоріжжі поліцейські затримали банду серійних квартирних крадіїв. ФОТО

Працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримано злочинну групу у складі трьох осіб, яка «спеціалізувалася» на квартирних крадіжках.

Працівники карного розшуку ГУНП в Запорізькій області поставили крапку у діяльності злочинної групи, учасники якої протягом тривалого часу скоювали квартирні крадіжки на території області.

“До складу групи входили раніше засуджені громадяни 1979 та 1988 року народження, та громадянин 1992 року народження. Злодіїв було затримано безпосередньо після вчинення чергової крадіжки. Підібравши ключ до однієї з квартир по вулиці Новокузнецькій, зловмисники викрали звідти грошові кошти, ювелірні вироби, коштовний годинник та інше майно, яке мало цінність” - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Під час затримання, у них вилучили викрадене майно, набір відмичок та засоби маскування від залишення відбитків пальців рук.

Розпочато кримінальне провадження.

Всіх членів злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час їх обґрунтовано підозрюють у вчиненні принаймні п'яти крадіжок з квартир в різних районах м. Запоріжжя. Здійснюється комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення їх причетності до аналогічних злочинів на території Запорізької та інших областей.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області