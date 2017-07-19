У Сваляві поліцейські затримали злодія, який заліз до чужого будинку

Поліція Свалявського відділення розшукала чоловіка, який підозрюється в проникненні до будинку тітки і викрав побутову техніку на суму близько 9 тисяч гривень.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця Сваляви. Чоловік розповів, що невідомі через незачинене вікно проникли до будинку і викрали телевізор, блендер та інші речі побутової техніки.

Правоохоронці карного розшуку встановили особу крадія. Ним виявився 50-річний племінник власниці будинку. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, безробітний та зловживає спиртним. Все крадене, зізнався підозрюваний, перепродав за безцінь місцевому таксисту.

Свалявцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області