На Львівщині пенсіонер за кермом автомобіля збив пенсіонера на велосипеді

На Львівщині пенсіонер за кермом автомобіля збив пенсіонера на велосипеді

20:00 19.07.2017
На Львівщині пенсіонер за кермом автомобіля збив пенсіонера на велосипеді

У Червоноградський відділ поліції надійшла інформація з міської лікарні про те, що до них доставлений 76-річний місцевий мешканець, у якого діагностували струс головного мозку та черепно-мозкову травму.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження пенсіонер-велосипедист отримав на перехресті вулиць Стуса та Паркова внаслідок зіткнення з автомобілем «Хюндай» під керуванням 64-річного жителя міста Червоноград. 

Правоохоронці з’ясовують обставини події, проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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