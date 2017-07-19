На Львівщині пенсіонер за кермом автомобіля збив пенсіонера на велосипеді

У Червоноградський відділ поліції надійшла інформація з міської лікарні про те, що до них доставлений 76-річний місцевий мешканець, у якого діагностували струс головного мозку та черепно-мозкову травму.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження пенсіонер-велосипедист отримав на перехресті вулиць Стуса та Паркова внаслідок зіткнення з автомобілем «Хюндай» під керуванням 64-річного жителя міста Червоноград.

Правоохоронці з’ясовують обставини події, проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області