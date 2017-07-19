На Тернопільщині два юні скутеристи потрапили до лікарні через ДТП

На Тернопільщині два юні скутеристи потрапили до лікарні через ДТП

14:42 19.07.2017
На Тернопільщині два юні скутеристи потрапили до лікарні через ДТП

Із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та забоєм головного мозку до лікарні доправили жителя села Волиця Кременецького району. Сімнадцятирічний юнак потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 18 липня близько 23:00.

В результаті тієї ж аварії госпіталізували до медзакладу і іншого хлопця. У нього, кажуть медики, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта та садна обличчя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, аварія трапилася на проїжджій частині однієї з вулиць села Лопушне.

За попередніми даними, водій скутера "МУСТАНГ МТ-150-6" - мешканець села Лопушне, 1999 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іншим кермувальником двоколісного транспорту марки "ВАЙПЕР V-200 CR".

У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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