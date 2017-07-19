На Тернопільщині два юні скутеристи потрапили до лікарні через ДТП

Із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та забоєм головного мозку до лікарні доправили жителя села Волиця Кременецького району. Сімнадцятирічний юнак потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 18 липня близько 23:00.

В результаті тієї ж аварії госпіталізували до медзакладу і іншого хлопця. У нього, кажуть медики, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта та садна обличчя.