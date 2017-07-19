У Вінниці поліцейські знайшли батьків малюка, якого привели до відділку

До Лівобережного відділення поліції прийшла 36-річна вінничанка та привела дитину, яка загубилась.

Зі слів жінки стало відомо,що дворічного малюка вона помітила на вулиці Дубовецькій, коли гуляла з власною дитиною. Малюк був без супроводу дорослих, тож жінка звернулась за допомогою в поліцію.

Як розповів керівник Лівобережного відділення поліції Роман Андрущак, на місце, де знайшли хлопчика, були направлені працівники поліції. Вони провели подвірний обхід та встановили будинок, де проживає малюк. Як з’ясувалось, мати дитини перебувала в лікарні з немовлям, а малюка залишила на старшого 18-річного сина. Скориставшись тим, що старший брат заснув, хлопчик вийшов з будинку та відправився у мандри. Батько дітей перебував у відрядженні.

Доки поліцейські розшукували батьків маленького мандрівника, працівники сектору ювенальної превенції годували та розважали дитину.

Завдяки небайдужості вінничанки з хлопчиком, який опинився сам на вулиці, нічого поганого не сталося.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області