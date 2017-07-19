У Вінниці поліцейські знайшли батьків малюка, якого привели до відділку

У Вінниці поліцейські знайшли батьків малюка, якого привели до відділку

15:00 19.07.2017
У Вінниці поліцейські знайшли батьків малюка, якого привели до відділку

До Лівобережного відділення поліції прийшла 36-річна вінничанка та привела дитину, яка загубилась.

Зі слів жінки стало відомо,що дворічного малюка вона помітила на вулиці Дубовецькій, коли гуляла з власною дитиною. Малюк був без супроводу дорослих, тож жінка звернулась за допомогою  в поліцію.

Як розповів керівник Лівобережного відділення поліції Роман Андрущак, на місце, де знайшли хлопчика, були направлені працівники поліції. Вони провели подвірний обхід та встановили будинок, де проживає малюк. Як з’ясувалось, мати дитини перебувала в лікарні з немовлям, а малюка залишила на старшого 18-річного сина. Скориставшись тим, що старший брат  заснув, хлопчик вийшов з будинку та відправився у мандри. Батько дітей перебував у відрядженні.

Доки поліцейські розшукували батьків маленького мандрівника, працівники сектору ювенальної превенції  годували та розважали дитину.

Завдяки небайдужості вінничанки з хлопчиком, який опинився сам на вулиці, нічого поганого не сталося.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.