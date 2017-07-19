У Дніпрі засуджені організатори потужного конвертаційного центру

Набрав законної сили вирок Жовтневого районного суду м. Дніпра, яким чотирьох учасників організованого злочинного об’єднання визнано винними у фіктивному підприємництві, пособництві в ухиленні від сплати податків та використанні підроблених документів, вчинені організованою групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України).

Так, протягом 2013-2015 рр. четверо мешканців м. Дніпра у складі організованої групи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, але, переслідуючи корисливу мету надання за грошову винагороду пособницьких послуг в ухиленні від сплати податків реально діючим суб’єктам господарювання, використовуючи підроблені документи, зареєстрували на підставних осіб 104 фіктивних підприємства, за допомогою печатки та статутних документів яких надавали 105 «підприємствам-замовникам» злочинні послуги із незаконної конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, транзиту тощо.

За пропозицією державного обвинувачення, яке підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської області, судом визнано кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину організованою групою» та призначено двом співорганізаторам злочину максимальне покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 000 грн.) та двом виконавцям в розмірі 4500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (76 500 грн.)

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області