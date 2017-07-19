На Вінниччині працівника виправного закладу підозрюють у наркодилерстві

За результатами досудового розслідування кримінального провадження щодо незаконного придбання і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконної передачі (збуту) цих речовин у місця позбавлення волі, слідчим відділом прокуратури Вінницької області службовій особі однієї з установ виконання покарань оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час слідства встановлено, що працівник правоохоронного органу у період часу з 11.05.2017 по 13.05.2017 незаконно придбав, зберігав та переніс з метою збуту, а також збув особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено – канабіс і метадон та психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, на охороняєму територію установи виконання покарань, чим вчинив злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Наразі за вказаним фактом у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення та швидке завершення досудового розслідування.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області