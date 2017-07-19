У Миколаєві легковий автомобіль збив десятирічну дитину
У Миколаєві легковий автомобіль збив десятирічну дитину
40-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109» рухаючись у напрямку залізничного вокзалу по проспекту Миру в районі буд. №21, за попередніми даними, не впорався із керуванням та наїхав на 10-річного пішохода.
Водій викликав поліцію та швидку допомогу на місці пригоди.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітнього госпіталізовано до Миколаївської обласної дитячої лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області