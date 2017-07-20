Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

07 липня 2017 року близько 14 години, на автодорозі Харків - Сімферополь з боку м. Новомосковськ рухався автомобіль «DAF 95 FT 430» з напівпричепом «KRONE SDP 27» протилежному напрямку зі сторони м.Синельникове рухався автомобіль «Рута 41».

У районі кілометрового стовпа 226 км. водії вищезазначених транспортних засобів недотримались безпечного інтервалу між транспортними засобами, внаслідок чого відбулося зіткнення автомобілів.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Рута 41» від отриманих тілесних ушкоджень загинула та три пасажири включаючи малолітню дитину травмовані.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 067-563-50-81

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області