Двох іноземців засуджено за пограбування жителя столиці

Двоє спільників у під’їзді багатоповерхівки накинулись на місцевого мешканця та забрали його мобільний телефон.

Подія трапилась на проспекті Лісовому у Деснянському районі столиці. Двоє зловмисників помітили чоловіка із мобільним телефоном у руках та вирішили пограбувати його.

Один зі спільників попрямував за незнайомцем у під’їзд та відволік його питанням, котра година. У цей момент інший зловмисник притиснув киянина до стіни та закрив йому рота. Скориставшись беззахисністю чоловіка, зловмисники вирвали з його рук мобільний телефон та втекли.

Потерпілий відразу викликав правоохоронців, які затримали грабіжників після того, як вони віднесли пограбоване у ломбард. У судовому засіданні обвинувачені – громадяни іншої держави, свою вину не визнали. Зловмисники аргументували свою невинуватість тим, що потерпілий дав їм мобільний телефон для здійснення дзвінку, однак потім сам забув його забрати у них.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисників за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві