На Житомирщині молодика затримали за серійні обкрадання пенсіонерок

Нині встановлено, що 19-річний житель району причетний до двох крадіжок з осель літніх жінок та до пограбування 98-річної жительки райцентру. Нині тривають досудові розслідування.

Розслідуючи низку кримінальних правопорушень, учинених у смт Народичах, працівники кримінальної поліції отримали інформацію про ймовірну причетність місцевого парубка до правопорушень. У ході подальшої перевірки з’ясувалось, що 19-річний хлопець, який вже раніше був викритий у крадіжках, причетний до нових злодіянь.

- Парубка раніше вже затримували за вчинення крадіжок у односельчан, нині до суду направлено ще одне кримінальне провадження, в якому він є фігурантом, - повідомив т.в.о. начальника Народицького відділення поліції Ігор Цалко. - Нині ж встановлено, що наприкінці червня уночі хлопець через вікно заліз до будинку 98-річної пенсіонерки та примусив її віддати 520 гривень заощаджень. Налякана бабця тільки згодом розповіла поліцейським про жахіття, що пережила.

Сам молодик розповідає, що тієї ночі спонтанно вирішив залізти у хату де, як знав, поживає одинока пенсіонерка, щоб роздобути грошей бо… хотів курити і їсти. Він легко потрапив всередину через кватирку, що згодом і продемонстрував слідчим.

Знаючи, що бабця недочуває, він кілька разів її струснув, тож жінка прокинулася страшенно перелякана і сказала йому, де лежать заощадження у 520 гривень.

Крім того поліцейські з’ясували, що хлопець у квітні обікрав 83-річну жительку райцентру. Він помітив, що господині немає вдома, тож зірвав скобу з навісним замком та зайшов в її будинок. Там на столі знайшов гроші і забрав 300 гривень. А у червні таким же чином побував в оселі 81-річної пенсіонерки, де знайшов її гаманець з 280 гривнями.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області