На Хмельниччині поліція затримала декана вишу на хабарі

Слідчими ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами з УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури задокументовано факт вимагання та отримання хабара деканом одного з факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 5200 гривень за вплив на членів приймальної комісії та зарахування абітурієнта до числа студентів для здобуття другої вищої освіти.

Затримали не чистого на руку науковця «на гарячому». Грошові кошти вилучили.

Найближчим часом затриманому буде оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають.