На Львівщині поліцейські затримали кривдника 79-річної жінки

На Львівщині поліцейські затримали кривдника 79-річної жінки

04:00 20.07.2017
На Львівщині поліцейські затримали кривдника 79-річної жінки

У Дрогобицький відділ поліції звернулася 79-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що в під’їзді будинку, де вона живе, невідомий чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок з медальйоном загальною вагою близько 10 грамів та втік. Сума заподіяних збитків – понад 3 000 гривень.

Працівники поліції з’ясували, що до вчинення грабежу причетний раніше судимий 30-річний житель міста Борислав. На момент його скоєння чоловік за рішенням суду знаходився під домашнім арештом.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).  Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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