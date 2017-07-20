На Харківщині оголошено про підозру серійним викрадачам "Toyota RAV4"
На Харківщині оголошено про підозру серійним викрадачам "Toyota RAV4"
Прокуратурою області затверджено підозру організатору та двом учасникам групи, яка спеціалізувалася на угонах авто марки "Toyota RAV4" за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).
Як розповів начальник відділу прокуратури області Нвер Антонян, встановлено, що у серпні 2016 року 34-річний раніше судимий луганчанин незаконно заволодів автомобілем "Toyota RAV4", який господарка припаркувала поблизу однієї з перукарень на пр. Науки у м. Харкові.
У січні 2017 року зловмисник організував та очолив стійку організовану групу. У "бізнес" запросив земляків: 25-річного колишнього міліціонера та 37-річного раніше судимого товариша, разом з яким у 2008 році скоював злочини, пов'язані з обігом наркотиків.
Протягом лютого-березня 2017 року організована група незаконно заволоділа 4 автомобілями марки "Toyota RAV4". Дві машини викрали на пр. Науки, ще по одному автомобілю - на вул. Мироносицькій та з парковки поблизу одного з розважальних комплексів на пр. Тракторобудівників.
Відкривали машини за допомогою спеціального електронного пристрою, який зчитував код сигналізації. Автомобілі переховували в орендованому гаражі. Вже за кілька днів угонщики зв'язувалися з власниками авто. Потерпілим пропонували повернути машину за винагороду у розмірі близько 50% від її вартості. Жертвами зловмисників ставали переважно жінки.
Наразі на вимогу прокуратури підозрювані перебувають під вартою.
Досудове розслідування триває. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.
Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області