На Рівненщині засуджено серійного крадія та грабіжника

Дубенський міськрайонний суд підтримав позицію прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно жителя Дубенського району, визнав його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно), ст. 360 (умисне пошкодження ліній зв’язку), ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинений повторно) КК України.

Доведено, що чоловік упродовж 2017 року на території Дубенського району вчинив ряд злочинів проти власності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян. Зокрема, зловмисник викрав кабелі зв’язку, які належать ПАТ «Укртелеком», а також пограбував 3 людей, відібравши у них мобільні телефони. Всього доведено 10 епізодів злочинної діяльності чоловіка.

У ході судового слідства обвинувачений свою провину визнав повністю, а також частково відшкодував потерпілим завдані збитки.

Згідно із вироком Дубенського міськрайонного суду за вчинення вказаних злочинів чоловіку призначено покарання у виді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду ще не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області