На Чернігівщині неповнолітні нелюди пограбували дідуся та зняли все на відео

Співробітники Ріпкинського відділення поліції затримали двох раніше судимих школярів, які відібрали у старенького 700 гривень.

Вершиною цинізму неповнолітніх зловмисників стала відеозйомка пограбування на екшн-камеру.

Дідусь розповів правоохоронцям, що пізно увечері до нього додому зайшов невідомий хлопець та запитав, як пройти до однієї з вулиць. Господар люб’язно розказав та навіть схематично намалював дорогу. Тим часом до будинку забіг інший хлопець.

Непрохані гості стали погрожувати дідусю фізичною розправою. Старенький не розгубився і почав відмахуватися палицею, але йому все одно забракло сил відбитися від нападників. Хлопці відібрали у ветерана гаманець та зникли.

Отримавши повідомлення про пограбування самотнього пенсіонера, група реагування патрульної поліції негайно направилася на пошуки неповнолітніх зловмисників. Потерпілий докладно описав правоохоронцям одного з нападників (інший прикривав обличчя майкою).

Під час прочісування райцентру дільничний офіцер поліції, інспектор ювенальної превенції та оперативник карного розшуку біля продуктового магазину помітили схожого за описом хлопця. Його спільника поліція заскочила вже вдома. У скоєному старшокласники зізналися поліції у присутності батьків. Відеокамеру, на яку хлопці знімали пограбування, вилучено.

Підлітки перебувають на обліку в поліції, бо раніше мали проблеми із законом за крадіжки. Тоді вони були засуджені умовно, тож парубків знову потягло на нові «подвиги». За нетривалий час, доки їх розшукувала поліція, хлопці встигли розтринькати всі гроші. Вони роздали борги, а решту витратили на власні потреби.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області