На Рівненщині чоловік вважав свої фото еротикою, а поліція порнографією

Оперативники відділу по боротьбі із злочинами пов’язаними з торгівлею людьми викрили 26-річного чоловіка, який розміщував на своїй сторінці у соцмережах порнографічні фото та відео. Вільний доступ до пікантних файлів мали користувачі мережі Інтернет, у тому числі й неповнолітні.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розповсюдження порнографічних предметів поліцейські встановили особу користувача. Ним виявився 26-річний житель Костополя.

Чоловік за допомогою веб-камери самостійно створював файли за власної участі та завантажував до соціальної мережі. Зі слів правопорушника, в такий спосіб він мав намір знайомитись та в подальшому зустрічатись із жінками.

Слідчі повідомили костопільчанину про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 і 3 ст. 301 Кримінального кодексу України, — повідомив т.в.о. начальника відділу по боротьбі із злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області Ігор Крутій. — Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією матеріальних носіїв, комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування».

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області