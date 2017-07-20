У київському медзакладі незаконно торгували наркотиками, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва 18.07.2017 слідчими СУ ГУ НП в м. Києві спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в м. Києві затримано співробітницю ТМО «Психіатрія» за підозрою у незаконному зберіганні та збуті, у тому числі шляхом ін’єкцій наркозалежним та хворим на алкоголізм особам психотропної речовини – «діазепам» (медична назва «сибазон»).

28-річну зловмисницю, яка працює старшою медсестрою у зазначеному медичному закладі, було викрито «на гарячому» після проведення двох етапів оперативної закупівлі вказаної речовини та спробі ввести її в організм пацієнта за грошову винагороду у розмірі 1700 гривень. Також установлено, що жінка робила аналогічні ін’єкції наркозалежним на дому, у тому числі за допомогою крапельниць.

На підставі зібраних доказів зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження встановлено низку «реабілітаційних центрів» для наркозалежних осіб, що діють у м. Києві та Київській області, де під час обшуків також були виявлені ампули з «діазепамом» та інші сильнодіючі лікарські засоби. Зважаючи на те, що вказані центри не мають ліцензій на медикаментозне лікування, канали надходження та хімічних склад вилучених препаратів встановлюється, у тому числі експертним шляхом.

Також під час проведення слідчих дій встановлено, що окремі пацієнти «реабілітаційних центрів» утримувалися там всупереч їх волі. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження. На даний час в рамках досудового слідства встановлюється коло осіб, причетних до організації та діяльності вказаних реабілітаційних установ.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури м. Києва.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва