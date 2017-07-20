На Львівщині чоловіка судитимуть за вбивство дружини на очах у сина

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно жителя міста Комарно за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю) та ч.1 ст. 129 КК України (погроза вбивством).

Нагадаємо, що останній в квітні 2017 року, спровокував сварку із своєю дружиною та у присутності їхнього малолітнього сина, наніс їй 17 ударів ножем в обличчя, шию, груди та інші частини тіла. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Після цього, злочинець ще погрожував вбивством місцевій жительці, яка прибула на місце події.

Зазначимо, що за клопотанням місцевої прокуратури Городоцьким районним судом обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Наразі вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді Сихівського районного суду міста Львова.

За вчинення інкримінованих злочинів обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області