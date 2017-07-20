На Донеччині під час незначної пожежі загинули дві молоді жінки

На Донеччині під час незначної пожежі загинули дві молоді жінки

09:04 20.07.2017
На Донеччині під час незначної пожежі загинули дві молоді жінки

Напередодні, о 13:05, до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вул. Курчатова в м. Маріуполь Донецької області.

До місця пожежі негайно було спрямовано рятувальників 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця було встановлено що пожежа відбувається у квартирі на 8-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. В ході розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох жінок 1991 та 1987 р. н.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Пожежа була локалізована о 13:45, а остаточно ліквідована о 13:58.

Від Головного управління було залучено 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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