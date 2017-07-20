На Львівщині затримали буяна, який всадив шампур у живіт жертви

У Шевченківський відділ поліції звернувся 42-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що на березі озера поблизу одного з сіл Буського району його поранили.

Правоохоронці попередньо встановили, що того дня потерпілий відпочивав разом із друзями біля озера. Між ним та 44-річним місцевим мешканцем виник конфлікт, під час якого зловмисник проштрикнув шампуром грудну клітку заявника.

Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований з діагнозом: проникаюча колота рана шлунка та тонкого кишківника.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області