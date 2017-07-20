На Львівщині від удару струмом трагічно загинув молодий чоловік

На Львівщині від удару струмом трагічно загинув молодий чоловік

09:42 20.07.2017
На Львівщині від удару струмом трагічно загинув молодий чоловік

Подія сталась на полі з кукурудзою під час обприскування рослин.

У Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера місцевого РЕМ про те, що неподалік райцентру загинув чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що 22-річний житель району, працівник агропідприємства, керуючи самохідним оприскувачем марки  «John Deere», підняв вгору одну із секція агрегату і зачепив нею повітряну лінію електропередач потужністю 10 кВт. Від ураження електрострумом чоловік помер на місці події.

Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці).

Вчинення цього злочину карається  виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.  

Правоохоронці з’ясовують обставини події, слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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