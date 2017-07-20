На Тернопільщині під час ремонту церкви жахливо загинула людина
На Тернопільщині під час ремонту церкви жахливо загинула людина
До співробітників Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового медика районної лікарні про те, що в кареті швидкої допомоги помер 61-річний житель Струсова.
З’ясувалося, чоловік ремонтував купол сільської церкви, коли раптом почав скочуватися по даху і впав додолу з понад тридцятиметрової висоти.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, де буде визначено причину смерті. Сусіди загиблого розповідають, що останнім часом чоловік скаржився на постійний головний біль.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 115 КК з поміткою «нещасний випадок».
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області