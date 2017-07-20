На Тернопільщині під час ремонту церкви жахливо загинула людина

До співробітників Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового медика районної лікарні про те, що в кареті швидкої допомоги помер 61-річний житель Струсова.

З’ясувалося, чоловік ремонтував купол сільської церкви, коли раптом почав скочуватися по даху і впав додолу з понад тридцятиметрової висоти.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, де буде визначено причину смерті. Сусіди загиблого розповідають, що останнім часом чоловік скаржився на постійний головний біль.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 115 КК з поміткою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області