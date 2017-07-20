У Києві під час страшної ДТП двоє людей загинули та троє поранені

У Києві під час страшної ДТП двоє людей загинули та троє поранені

10:22 20.07.2017
У Києві під час страшної ДТП двоє людей загинули та троє поранені

2 липня о 01:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по Гостомельському шосе.

На місце події було направлено рятувальників 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті на місце події з’ясувалося, що внаслідок ДТП автомобілів Mazda та Skoda Octavia було заблоковано тіла водіїв між панеллю приладів та сидінням.

Також допомоги потребували 3 пасажирів. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту дістали тіла водіїв та 3 пасажирів, яких передали медикам для подальшої госпіталізації.

Наразі обставинами виникнення дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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