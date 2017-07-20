У Києві так званий гість столиці не встояв перед чужим моторолером

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про викрадення мототранспорту на вулиці Заболотній. Виклик передали оперативним працівникам поліції, які працювали на території над розкриттям правопорушень.

На місці події правоохоронці встановили, що киянин залишив моторолер під житловим будинком, а сам відправився по справах. Та коли повернувся, побачив працівників поліції та чоловіка, який намагався викрасти його моторолер. Правоохоронці відразу повернули моторолер власникові, а зловмисника доставили до управління поліції.

Зловмисником виявився 32-річнний раніше судимий житель Житомирської області. Затриманий зізнався у скоєному і свою вину визнав. Також встановлено, що він причетний до аналогічних злочинів.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського УП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Зловмиснику оголошено підозру та відпущено під особисте зобов'язання.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві