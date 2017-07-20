На Прикарпатті поліцейські затримали 18-річного вуличного грабіжника

На Прикарпатті поліцейські затримали 18-річного вуличного грабіжника

18:00 20.07.2017
На Прикарпатті поліцейські затримали 18-річного вуличного грабіжника

Нещодавно до Косівського відділу поліції звернувся 38-річний мешканець одного із сіл району, повідомивши про те, що невідомий пограбув його 31-річного племінника, заволодівши його трьома мобільними телефонами.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 18-річний житель району. Як з’ясувалося, потерпіли повертався з відпочинкового комплексу додому.

По дорозі до нього підійшов знайомий з вигляду хлопець, який скориставшись тим, що потерпілий був добряче на підпитку почав погрожувати фізичною розправою, після чого заволодів трьома мобільними пристроями потерпілого і втік в невідомому напрямку.

Частину награбованого правоохоронці вилучили , а іншу частину зловмисник встиг продати.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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