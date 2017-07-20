На Львівщині змії покусали хлопчика та дівчину

О 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середньої ступені важкості поступила 16-річна жителька с. Сможе Сколівського району.

Потерпіла поступила у лікарню з діагнозом «укус змії лівої нижньої кінцівки».

Цього ж дня о 21:05 надійшло ще одне повідомлення про те, що в Сколівський центральній районній лікарні перебуває 9-річний хлопчик, житель с. Криве Сколівського району. Потерпілий поступив в лікарню з діагнозом «укус змії правої нижньої кінцівки».

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області