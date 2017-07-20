У Харкові під час пожежі у кіоску трагічно загинула людина

О 20:07 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у металевому кіоску по ремонту взуття, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Наталії Ужвій, 96. Повідомили про загоряння очевидці, які помітили дим.

До місця події відразу виїхало 2 відділення на автоцистернах та 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі у складі 12 рятувальників. На момент прибуття вогнеборців зі щілин дверей та вікна йшов густий чорний дим.

Співробітники служби порятунку зірвали кріплення металевого завісу віконного отвору та проникли всередину об’єкту. Безпосередньо у задимленому кіоску на полу було виявлено тіло загиблого чоловіка 1971 р.н. Площа пожежі складала приблизно 5 кв.м. У кіоску горіли взуття, клей та горючі елементи споруди.

О 20:25 пожежу було локалізовано. О 20:33 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області