Четверо людей постраждали під час пожежі в Ужгороді

Четверо людей постраждали під час пожежі в Ужгороді

23:00 20.07.2017
Четверо людей постраждали під час пожежі в Ужгороді

О 21:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака про те, що до них з термічними опіками різного ступеня важкості доставлено чотирьох мешканців обласного центру.

Серед потерпілих троє осіб чоловічої статі 1979, 1986 та 1992 років народження, а також 30-річну жінку.

Згодом з'ясувалося, що в кімнаті житлового будинку, що на вул. Баб'яка в м.Ужгород, сталося загорання внаслідок якого й травмувалися люди. Також вогнем пошкоджено 2 кв. м перекриття оселі та речі домашнього вжитку. Пожежу було погашено місцевим населенням.

Причина та збитки встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області

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