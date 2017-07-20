На Львівщині до реального терміну засуджено винуватця смертельної ДТП

Прокуратурою Львівської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у кримінальному провадженні про обвинувачення громадянина України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що останній в вересні 2014 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2107» у місті Львові порушив вимоги Правил дорожнього руху України та здійснив наїзд на пішохода, який у цей час переходив проїзну частину дороги.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

У судових дебатах прокурор орієнтував суд на призначенні підсудному покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Однак, вироком Сихівського районного суду міста Львова його було звільнено від відбування основного покарання у вигляді 4 років позбавлення волі на підставі ст.75 КК України та встановлено іспитовий строк тривалістю в 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком суду, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку, проте апеляційний суд Львівської області залишив такий без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Вважаючи, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували ст.75 КК України, прокуратурою області внесено касаційну скаргу, яку в подальшому судом касаційної інстанції було задоволено та призначено новий судовий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Відтак, за результатами судового розгляду апеляційним судом Львівської області підтримано позицію прокуратури та задоволено апеляційну скаргу в повному обсязі, а винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області