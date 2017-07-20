На Волині повідомлено про підозру винуватцю смертельної ДТП

Мешканцю Нововолинська повідомлено про підозру у вчиненні порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, ввечері 18 липня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «Фольксваген Гольф», 55-річний чоловік рухався шахтарським містом.

Не виконавши законної вимоги працівників поліції про зупинку транспортного засобу й намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, він продовжив рух, збільшуючи швидкість, виїхав на перехрестя вулиць Миру та Зелена у Нововолинську, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на жінку-пішохода.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 91-річна жінка від отриманих травм померла у лікарні.

Нині чоловік затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокурори наполягатимуть на взятті призвідника ДТП під варту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області