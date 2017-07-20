На Черкащині чоловіка засуджено за зґвалтування у неприродній спосіб

На Черкащині чоловіка засуджено за зґвалтування у неприродній спосіб

12:20 20.07.2017
На Черкащині чоловіка засуджено за зґвалтування у неприродній спосіб

Шполянським відділом Смілянської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого жителя Шполянського району, який 06.08.2016 поблизу залізничного переїзду в м. Шпола, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння застосував до місцевої жительки фізичне насильство та задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області зловмисника визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) Кримінального кодексу України, та призначено покарання 5 років позбавлення волі.

На цей час вирок суду не вступив у законну силу та вивчається прокуратурою на предмет його законності й наявності підстав для оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області 

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