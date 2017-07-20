Прокуратура підозрює прикарпатця у збуті наркотиків через пошту

Калуська місцева прокуратура повідомила про підозру місцевому жителю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Встановлено, що 28-річний калушанин відправляв через відділення пошти 80 таблеток із вмістом наркотичного засобу «Subutex».

Як повідомив виконувач обов’язків керівника місцевої прокуратури Роман Павлів, зловмисника викрито «на гарячому» під час відправлення нарковмісної посилки на територію Волинської області. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області