На Львівщині двоє чоловіків віддали свої заощадження шахраям

На Львівщині двоє чоловіків віддали свої заощадження шахраям

17:30 20.07.2017
На Львівщині двоє чоловіків віддали свої заощадження шахраям

У Шевченківський відділ поліції надійшла заява від 46-річного львів’янина. Як повідомив чоловік, ще навесні 2014 року його знайомий попросив позичити гроші на розвиток бізнесу. Отримавши кошти в сумі 14 000 доларів США, шахрай перестав відповідати на телефонні дзвінки, зустрічі уникає і гроші не повернув.

Аналогічна заява тиждень тому надійшла також у Городоцьке відділення поліції. До правоохоронців звернувся 35-річний житель райцентру, який восени 2013 року позичив знайомому 3 000 доларів США на започаткування спільного бізнесу. Однак зловмисник нічого так і не зробив, а фінанси використав на власні потреби.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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