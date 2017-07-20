На Тернопільщині дитина втопилася у місцевому ставку

На Тернопільщині дитина втопилася у місцевому ставку

17:02 20.07.2017
На Тернопільщині дитина втопилася у місцевому ставку

Дванадцятирічна дитина загинула на Збаражчині. Нещастя сталось у селі Грицівці. Повідомлення про смерть дівчинки надійшло на лінію "102" від чергового служби надзвичайних ситуацій.

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, дівчинка разом з молодшою сестрою та двома подругами із сусіднього села без дозволу батьків пішли на місцевий ставок.

Під час купання, ймовірніше за все, дитина зайшла занадто далеко і почала різко занурюватися у воду.

Це помітили її друзі і побігли шукати людей, які б могли допомогти. Крики про допомогу почув місцевий мешканець. Чоловік кинувся у воду та через деякий час витягнув дівчинку.

Проте вона жодних ознак життя вже не подавала.

Лікарі, які прибули на місце події, лише констатували факт трагічної загибелі людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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