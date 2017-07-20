У Києві автомобіль відправив до лікарні одразу двох пішоходів, -поліція

Столичні поліцейські з’ясовують обставини автопригоди у Голосіївському районі.

Водій автомобіля "Ягуар" на великій швидкості скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці.

Потерпілі та автовласник наразі перебувають у лікарні.

Розпочато кримінальне провадження.

Вночі по спецлінії «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Науки. Внаслідок аварії водій та двоє пішоходів із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу.

За попередніми даними, водій іномарки не впорався із керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, які вийшли на дорогу у невстановленому місці, після чого врізався у дерево. Лікарів швидкої допомоги та поліцію викликали свідки події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини автопригоди з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

