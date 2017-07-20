На Дніпропетровщині жінку затримано за збут важких наркотиків

На Дніпропетровщині жінку затримано за збут важких наркотиків

16:40 20.07.2017
На Дніпропетровщині жінку затримано за збут важких наркотиків

Під час обшуку поліцейські вилучили сім шприців із рідиною схожою на наркотичний засіб «опій ацетильований », два стік пакета, паперові згортки, пластикову банку, частково заповнену подрібненою речовиною рослинного походження схожою на наркотичний засіб «канабіс », а також десять пластикових пеналів, заповнених прозорою рідиною, схожою на прекурсор «оцтовий ангідрид».

Працівниками управління протидії наркозлочинності проведено контрольну закупку наркотичного засобу «опій ацетильований», а вже наступного дня за місцем мешкання продавчині було проведено санкціонований обшук.

Також, під час обшуку квартири 36-річної мешканки Тернівки виявлено та вилучено частину грошових коштів, які остання напередодні отримала за продаж наркотичного засобу «опій ацетильований».

Вилучене направлено для дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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