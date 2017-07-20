Поліція Луганщини розшкує водія, який втік з місця серйозної ДТП

Поліція просить допомогти у розшуку водія-втікача, який скоїв ДТП.

19 липня, приблизно о 07:40, у м. Рубіжне, на перехресті вулиць Б. Хмельницького та Героїв Чорнобилю, невстановлений водій на легковому автомобілі (ймовірно марки «ВАЗ-2106» білого кольору), скоїв зіткнення з велосипедисткою, після чого з місця події зник та на цей час переховується від поліції.

Внаслідок ДТП 51-річна потерпіла з переломом лівої голені зі зміщенням була госпіталізована до місцевого медичного закладу.

З метою проведення повного та об'єктивного розслідування обставин зазначеної події, встановлення особи водія та транспортного засобу, поліція звертається з проханням відгукнутися свідків та очевидців даної пригоди або громадян, які мають будь-яку корисну інформацію про ДТП.

Правоохоронці рекомендують водієві-втікачу добровільно з’явився до поліції та в усьому зізнатися.

Контактний телефон: (066) 019-16-19 або 102.

Поліція закликає водіїв не зникати з місця скоєння ДТП!

Втеча з місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди тільки обтяжує провину. До того ж, зникаючи з місця автопригоди, водій зменшує шанс потерпілої людини на порятунок, особливо якщо пригода сталася в безлюдному місці або у темний час доби.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області